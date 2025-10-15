SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O professor da Universidade Feevale, Gabriel Grabowski, morreu nesta terça-feira (14), aos 62 anos, em Coimbra, no centro de Portugal.

Grabowski se sentiu mal durante participação no 10º Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, comunicou a Feevale, em nota. A causa da morte e informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.

Graduado em Filosofia, com mestrado e doutorado em Educação, dava aulas na Feevale desde outubro de 2002. Também atuava como presidente do Consinos (Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio dos Sinos) e "integrava diversos conselhos, fóruns e entidades no âmbito da educação", disse a Feevale. "Suas contribuições na área e nas políticas públicas para o desenvolvimento comunitário permanecerão entre nós", completou.

Grabowski era considerado referência na área da educação profissional e na formação de professores. Dentre suas contribuições recentes que ganhou notoriedade está a disciplina "Felicidade: a arte do bem viver", que ministrava na Feevale.

Natural de Dom Feliciano, a 175 km ao sul de Porto Alegre, Grabowski morava na capital com a família. Ele deixa o filho Leonardo Steffens Grabowski, de 28 anos, e a esposa Clarice Maria Steffens, de 62.

Em nota, a prefeitura de Dom Feliciano lamentou a morte e ressaltou a trajetória do professor. "Grabowski deixa um legado de compromisso, inspiração e amor pela educação. Seu exemplo orgulha Dom Feliciano e permanecerá vivo na memória de todos que acreditam no poder transformador do conhecimento", escreveu.