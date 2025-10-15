RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher precisou se pendurar em um suporte de ar-condicionado para escapar de um incêndio que destruiu um apartamento em um edifício residencial em Cascavel (PR), na manhã desta quarta-feira (15).

O fogo começou por volta das 6h45 no último andar do Edifício João Batista, localizado no cruzamento das ruas Riachuelo e Londrina, no bairro Country, a 498 km de Curitiba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam dentro do apartamento no momento do incêndio. Uma delas conseguiu sair pela janela e se pendurou na parte externa do edifício para pedir ajuda e tentar resgatar as outras duas vítimas: a mãe, de 51 anos, e uma criança de 4 anos, que estavam presas no interior do imóvel.

Moradores do prédio auxiliaram no resgate e conseguiram retirar a mulher e a criança antes da chegada das equipes. A mãe teve queimaduras na face, vias aéreas, braços e pernas. A criança sofreu ferimentos nas pernas, pelve e mãos.

Uma terceira vítima, que seguia dentro do apartamento, foi retirada por bombeiros em estado grave, com queimaduras em 80% a 90% do corpo. Todas foram levadas a hospitais da cidade.

Durante a operação, dois bombeiros ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. A corporação não detalhou a gravidade dos ferimentos, mas informou que ambos passam bem.

De acordo com o subtenente Ananias Maciel, que também participou do resgate, um dos bombeiros atravessou as chamas para retirar uma das vítimas.

"O apartamento estava totalmente em chamas, mas o sargento atravessou pelo fogo, procurou a vítima e a retirou. Saiu em chamas de dentro do apartamento, jogamos cobertor em cima dele para apagar o fogo e ele ainda queria voltar lá para ver se tinha mais vítimas. Ele não se intimidou e teve muito controle emocional", relatou o subtenente, que também atendeu a ocorrência.

As chamas foram controladas e extintas após a chegada das equipes, evitando que o fogo se espalhasse para outros apartamentos. O prédio foi evacuado e isolado para perícia, que vai apurar as causas do incêndio.

A Polícia Civil do Paraná informou que compareceu ao local e, a princípio, não foram encontrados indícios de incêndio criminoso.

Imagens mostram uma intensa coluna de fumaça saindo do último andar do edifício. Segundo o Corpo de Bombeiros, a rápida evacuação e a atuação das equipes evitaram uma tragédia maior.

Em nota, o governo do Paraná reforçou a importância de manter equipamentos elétricos e de gás em boas condições, além de seguir as normas de segurança predial e condominial, "contribuindo para a criação da cultura da prevenção de incêndios e desastres".