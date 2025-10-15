SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Jabuti Acadêmico, derivação do tradicional prêmio literário dedicada a obras de áreas mais científicas, terá uma nova curadora em 2026, em seu terceiro ano de existência.

A advogada e professora Nina Beatriz Stocco Ranieri sucede o físico Marcelo Knobel, ex-reitor da Unicamp que esteve à frente do prêmio desde sua inauguração em 2024.

Hoje titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e coordenadora da Cátedra Unesco de Direito à Educação, Ranieri já ocupou cargos no Governo do Estado de São Paulo e, desde 2018, faz parte da Academia Paulista de Educação.

A professora foi membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, secretária-adjunta da Secretaria Estadual de Ensino Superior no mandato de José Serra, do PSDB, e assistente especial do governador na gestão de Geraldo Alckmin, então também tucano.

Ranieri é autora de diversos livros e artigos jurídicos. Seu título mais recente é "Teoria do Estado: Do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito". Elaborado a partir de suas aulas na USP, o livro analisa as relações entre poder e direito no Estado moderno.

Segundo Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro, instituição que organiza o prêmio, a escolha reflete o compromisso com a pluralidade de saberes e produções.

"Acreditamos que sua experiência como jurista, professora e articuladora de redes acadêmicas trará uma contribuição decisiva para fortalecer o diálogo entre a universidade, a pesquisa e o mercado editorial", afirma.