SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-auditor fiscal condenado por integrar a máfia do ISS, que desviou recursos da Prefeitura de São Paulo entre 2007 e 2013, foi preso nesta quarta-feira (15) na Bahia, segundo o Gedec (Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos) do Ministério Público.

Arnaldo Augusto Pereira, ex-subsecretário de Finanças do município, foi condenado a penas acumuladas de mais de 45 anos, de acordo com o órgão. A reportagem não conseguiu contato com Arnaldo.

Ele teve a prisão preventiva decretada após a constatação de que foi emitida uma certidão de óbito forjada em seu nome.

As investigações sobre a máfia do ISS apontaram, na época, que o grupo criminoso movimentou R$ 500 milhões por meio de esquema que cobrava propina de empreendimentos imobiliários. Os auditores ofereciam às construtoras pagar menos ISS (Imposto sobre Serviços) e embolsavam parte dos valores devidos.