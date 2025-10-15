SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu, nesta quinta-feira (15), o sexto suspeito de participar da morte de Ruy Ferraz, ex-delegado geral de São Paulo. O homem foi encontrado no bairro do Morumbi, zona oeste da capital paulista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, investigações apontam que Danilo Pereira Pena, 36, conhecido como Matemático, teria organizado parte do assassinato e incumbido outro indivíduo de transportar um terceiro participante. Esses outros suspeitos também já estão presos.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Danilo.

Os presos até aqui participaram da preparação, logística e na fuga dos criminosos, ainda segundo a apuração.

Ruy Ferraz Fontes, 64, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e considerado um dos maiores especialistas no PCC, foi assassinado na noite do último dia 15 de setembro em Praia Grande, na Baixada Santista.

A Polícia Civil apura se a morte foi uma represália ao trabalho que Ruy vinha fazendo na prefeitura ?ele era secretário de Administração do município? ou se está ligada ao seu passado de atuação contra o crime organizado, quando foi o primeiro a investigar o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Oito pessoas suspeitas de participação direta ou indireta na morte já foram identificadas e tiveram a prisão decretada pela Justiça. Seis delas estão presas e duas foragidas, além de Umberto Alberto Gomes, 39, que foi morto em confronto com a polícia.