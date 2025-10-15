SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo formado por pelo menos três homens assaltaram uma iPlace, loja terceirizada especializada em produtos da Apple, dentro do shopping Interlagos, na zona sul de São Paulo, na hora do almoço desta quarta-feira (15).

Em vídeo ao qual a Folha teve acesso, é possível ver o momento em que os três entraram na loja de celulares e, com armas em punho, anunciaram o assalto, por volta do meio-dia. Um deles estava vestido com terno preto, como os usados pelos seguranças do shopping, e rendeu um dos vigias.

Os suspeitos, então, reuniram os funcionários e os levaram para o fundo do estabelecimento. Depois, segundo relatos à polícia, recolheram os aparelhos que estavam em exposição e fugiram.

Segundo o boletim de ocorrência, os aparelhos levados foram cinco celulares iPhone 17 Pro Max, de R$ 12.499 cada um, dois iPhone 17 Pro, de R$ 11.499, um iPhone Air, de R$ 10.499, e dois Apple Watch, nos valores de R$ 3.299 e R$ 3.699, totalizando R$ 102.990.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) estadual, os criminosos utilizaram um Chevrolet Spin branco para a fuga, acompanhado por um quarto indivíduo, que permaneceu dentro do carro.

O caso foi registrado como roubo no 80º Distrito Policial (Vila Joaniza).

A SSP informou ainda que as polícias Militar e Civil realizam buscas e atividades investigativas para identificar os envolvidos no crime. Integrantes da 6ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas) foram mobilizados e atuam no local.

A segurança foi reforçada e o shopping permaneceu aberto. Ninguém foi preso.

A reportagem tentou contato com a administração do shopping e com representante da loja terceirizada, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.