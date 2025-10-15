Conforme os organizadores, a edição deste ano será a maior de todas e contará com a presença de mais de 30 escritores indígenas, além de artistas plásticos e de audiovisual e personalidades indígenas. A programação gratuita inclui rodas de conversa, poesia, oficinas de pintura, programação infantil, atividades educativas voltadas para a formação de professores e apresentações musicais.
Idealizador do evento, o escritor e educador Daniel Munduruku (foto de destaque) diz que celebra a ocasião como também uma comprovação de resistência, uma vez que celebrar vinte encontros no Brasil, "que normalmente perde a memória das coisas", é uma vitória. Segundo o escritor, o encontro começou com 12 escritores, e hoje são 150 autores indígenas produzindo literatura. São mais de 400 títulos produzidos por esses autores ao longo dos vinte anos.
"Isso também comprova que a literatura indígena está mais viva que nunca. Ela começou pequena vinte anos atrás e hoje se reafirma como uma escola literária. A gente falar dos vinte anos do Encontro de Escritores é falar de resistência, de resiliência e de uma contribuição permanente dos indígenas para pensar a identidade do povo brasileiro, apontou Munduruku em entrevista à Agência Brasil.
O escritor acrescentou que o trabalho dos autores indígenas provoca influência nas políticas públicas. Como exemplo citou a aquisição de livros desses autores e da edição deles pelos governos federal, estadual e municipal.
Tudo isso mostra que a literatura está presente e mais do que isso está influente dentro das políticas públicas que são geradas pelo Brasil. O próprio Ministério da Cultura acabou de lançar um edital em que traz um requisito da criação de livros e material para escolas, escritos por autores indígenas para ter uma certa equidade com a compra de outros autores. Isso mostra que a literatura está presente, continua viva e atuante, relatou.
Outra condição que reforça esse pensamento é a renovação de gerações, uma vez que aumenta o interesse dos indígenas mais jovens pela produção cultural.
Se a gente levar em consideração que os povos indígenas só foram considerados brasileiros legítimos em 1988 e olhar a participação que os indígenas exercem hoje na sociedade, a gente fica pensando como a sociedade brasileira deixou as populações indígenas de fora ao longo da sua história", reflete.
"O indígena está presente hoje em todas as linguagens da arte, que vai desde as artes plásticas até a universidade na produção acadêmica, passando pela música pelo teatro, pela televisão com atores atuando em horários nobres, tudo isso é uma demonstração que sociedade está mudando e, com certeza, há uma contribuição que a literatura está fazendo para que isso aconteça, ressaltou, lembrando que atualmente o escritor indígena Ailton Krenak é imortal da Academia Brasileira de Letras e da Academia Mineira de Letras e ele mesmo é membro da Academia Paulista de Letras.
Encontro
O encontro vai até sexta-feira, com atividades no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, região portuária da cidade. No encerramento, sábado (18) na Fundação Casa de Rui Barbosa, em Botafogo, os visitantes poderão se divertir com apresentações musicais, oficinas de ilustração, atividades para crianças, contação de histórias, roda de poesia e feira de artesanato e de livros indígenas.
Os ingressos para toda a programação da 20ª edição podem ser solicitados gratuitamente pelo site do Sympla.
A coordenação do evento é feita pela professora de literatura da Universidade Federal Fluminense (UFF), Claudete Daflon, em parceria com a Coordenação de Pesquisa e Políticas Culturais do Museu Nacional dos Povos Indígenas (MNPI), em uma realização da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (Sefli), do Ministério da Cultura (MinC), e apoio da Fundação Casa de Rui Barbosa, do Museu Nacional dos Povos Indígenas, órgão científico-cultural da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), vinculados ao Ministério dos Povos Indígenas (MPI).