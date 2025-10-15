SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A embaixada dos Estados Unidos publicou nesta terça-feira (14) um comunicado com alertas aos americanos que irão a Belém para a COP30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas.

A mensagem informa que os consulados têm capacidade limitada de fornecer serviços na capital paraense e orienta os viajantes a manter um alto nível de vigilância em áreas públicas e evitar multidões.

"Cidadãos americanos devem se preparar para desafios logísticos devido ao grande número previsto de participantes, fechamento de vias e aumento das medidas de segurança. Espere protestos que podem dificultar ainda mais a mobilidade", diz o comunicado.

A embaixada recomenda a consulta às orientações de viagem ao Brasil, que alertam para crimes e sequestros. Os EUA classificam o país no nível 2 de risco à segurança em viagens, com a categoria "cautela redobrada". A escala vai de 1, "cautela normal", a 4, "não viaje".

O comunicado orienta os americanos a entregarem cópias do passaporte e do visto brasileiro a pessoas de confiança e a informarem amigos e familiares sobre o paradeiro durante a conferência.

A reportagem procurou a organização da COP30 e o Governo do Pará para comentarem o comunicado dos EUA, mas não teve retorno até a publicação.

A embaixada afirma que não pode auxiliar com eventuais problemas relacionados ao visto para entrada no território nacional e diz que os visitantes devem se atualizar sobre as exigências. Para participantes da COP30, o Brasil oferece visto eletrônico gratuito.

Em 2024, o governo americano também emitiu um comunicado aos viajantes sobre a COP29, realizada em Baku, capital do Azerbaijão. O aviso destacava preocupações com terrorismo e áreas de conflito armado.