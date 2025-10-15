SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Templo Espiritualista de Umbanda São Benedito, localizado em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, foi tombado definitivamente pelo Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental).

Com a decisão da última segunda-feira (13), o endereço se tornou o primeiro terreiro de umbanda da capital reconhecido oficialmente como patrimônio histórico municipal.

A medida, segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, representa "um marco no reconhecimento da importância da religião afro-brasileira para a formação cultural de São Paulo".

O processo de tombamento envolveu o desenvolvimento de critérios técnicos específicos para a avaliação de espaços religiosos de tradições afro-brasileiras, visando garantir parâmetros objetivos para o reconhecimento de seu interesse público.

Fundado em 1988, o templo São Benedito é considerado um guardião da memória e das tradições da umbanda, com papel relevante na história do bairro de Pinheiros desde a segunda metade do século 20. Com o reconhecimento, tanto o espaço físico quanto as práticas religiosas passam a ser protegidos, assegurando sua preservação.