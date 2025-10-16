SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para esta quinta-feira (16) indica altas temperaturas em praticamente todo o estado de São Paulo, com máximas podendo alcançar os 30°C na região metropolitana da capital e 35°C no noroeste.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo preveem predomínio de sol ao longo do dia, com maior presença de nuvens apenas durante a manhã e à noite, devido à chegada da brisa marítima.

O instituto nacional indica a temperatura máxima de 30°C, com possibilidade de ser superada. Já o órgão municipal prevê máxima de 28°C no início da tarde. Ambos apontam mínimas entre 15°C e 16°C durante a madrugada, como vem ocorrendo ao longo da semana.

Apenas a Climatempo indica a possibilidade de chuva isolada a partir das 18h, mantendo previsão de temperatura semelhante à dos outros institutos.

Nesta quarta (15), o Inmet registrou a mínima de 16,3°C às 3h da madrugada e a máxima de 25,2°C às 13h, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Devido à maior umidade pela proximidade do mar, o litoral paulista e o Vale do Ribeira devem ter temperaturas levemente mais amenas que no planalto da capital, segundo o Inmet.

Na Baixada Santista, estão previstas temperaturas variando de 16°C a 27°C. No litoral norte, a mínima tende a ser de 15°C e a máxima, de 26°C. Já no Vale do Ribeira, a variação prevista é de 16°C a 28°C.

Em Campos do Jordão, na altitude da Serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 14°C e a máxima, de 25°C. Já no Vale do Paraíba, os termômetros tendem a variar de 15°C a 32°C. Em Campinas, a previsão é de 17°C a 34°C e, enquanto em Sorocaba o clima deve ficar entre 16°C e 30°C.

No oeste e norte do estado, as temperaturas devem aumentar ainda mais. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 18°C e a máxima, de 35°C. Em Marília, a variação fica entre 17°C e 34°C.

Em Bauru, os termômetros devem anotar mínima de 17°C e máxima de 33°C; em Araraquara, de 20°C a 34°C; em Araçatuba, de 19°C a 35°C; em São José do Rio Preto, de 20°C a 34°C; em Franca, de 21°C a 34°C; em Barretos, de 22°C a 36°C; e em Ribeirão Preto, de 22°C a 35°C.

Nessas regiões mais quentes, a Defesa Civil alerta que a umidade relativa do ar deve ficar mais baixa, o que novamente deixa o clima com risco de incêndios florestais e com possibilidade de causar problemas à saúde de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.