SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) faz operação na manhã desta quinta-feira (16) contra quadrilha especializada em roubo de celulares e de alianças.

As equipes cumprem 43 mandados de busca e apreensão na região central, na zona sul e também no Distrito Federal.

A operação chamada Conexões Ocultas foca em criminosos envolvidos em latrocínios. Também mira receptadores de objetos roubados e fornecedores de placas falsas e armas.

Um homem morreu em Paraisópolis durante a ação policial. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele reagiu à abordagem e iniciou um confronto com os policiais, que revidaram. Ele foi atingido e teve o óbito constatado no local por uma equipe do Resgate.

A ação é feita após um ano e meio de investigações e levantamentos. As informações surgiram a partir de diversas prisões de envolvidos no esquema criminoso. Inclusive a criação de uma estrutura compartimentada em diversas funções que vão de roubo até comércio de joias.

A operação conta com cerca de 170 policiais e ocorre simultaneamente na capital paulista e em Brasília, com o apoio do GER (Grupo Especial de Reação) e do SAT (Serviço Aerotático), segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).