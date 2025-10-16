SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasileiros relatam alta da presença de crime organizado nos bairros, Trump autoriza ação da CIA para derrubar Maduro, Lula diz a aliados que deve escolher Messias para STF e outras notícias para começar esta quinta-feira (16).

VIOLÊNCIA

Facções e milícias alcançam vizinhança de ao menos 28,5 milhões de brasileiros, aponta Datafolha.

Número de pessoas que relatam presença do crime organizado no próprio bairro aumentou. Dados indicam maior captura de territórios e mercados, diz Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

GOVERNO LULA

Lula diz a aliados que deve escolher Messias para o STF apesar de pressão por Pacheco. Presidente elogia combatividade e lealdade do titular da AGU. Oficialização de aposentadoria de Barroso pode precipitar anúncio.

EDUCAÇÃO

TF derruba leis municipais que vedam menções a gênero e orientação sexual no currículo escolar. Decisão unânime aponta que definição de diretrizes educacionais são de competência da União. Ministros manifestam preocupação sobre hiperssexualização de crianças.

ELEIÇÕES 2026

Elite lamenta erros de Tarcísio em jantar com Kassab. Presentes a homenagem ao presidente do PSD criticam bolsonarismo de governador e discutem Ratinho Jr. Secretário diz que seu partido fará cem deputados em 2026 e vê Lula preparando Boulos como sucessor.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Caixa emprega ex-mulher de ministro do STF, filha de deputado, advogado de Lira e irmão de prefeito. OUTRO LADO: banco diz que escolha de consultores segue normas de governança, compliance e integridade. Nomes de assessores diretos do presidente da Caixa foi entregue à Folha apenas após determinação da CGU.

INDÍGENAS

Presidente da Funai sob Bolsonaro é condenado a 10 anos de prisão por perseguir servidores e indígenas. Marcelo Xavier pressionou pela liberação do Linhão de Tucuruí, afirma denúncia; cabe recurso. Juiz afirma que ele usou inquérito policial para intimidar servidores públicos.

GOVERNO LULA

Tesouro deve abrir exceção já usada no governo Dilma para ser fiador de empréstimo aos Correios. Empresa não teria capacidade de pagamento suficiente para se credenciar à salvaguarda da União. Correios precisam de R$ 20 bi até 2026, e governo articula empréstimo com BB, Caixa e bancos privados.

INTERNACIONAL

Governo Trump dá carta branca à CIA para agir pela queda de Maduro na Venezuela. Operações letais, bombardeios contra o país e até mesmo plano para capturar ditador estariam sendo considerados. EUA aumentaram consideravelmente presença militar no Caribe nos últimos meses, e Caracas teme invasão.

MERCADO DE TRABALHO

Geração Z x emprego corporativo: a briga que pode definir o futuro do trabalho. Newsletter de escritor britânico viraliza ao apontar inutilidade de práticas e cargos em organizações. No Brasil, cresce rejeição de jovens a empregos considerados como sem flexibilidade e sem propósito.

CRIMES VIRTUAIS

Vírus assume controle do WhatsApp Web para roubar senhas de bancos; veja como se proteger. Quadrilha envia arquivo zip a todos contatos de vítima; golpe só funciona em computadores brasileiros. App trabalha para fortalecer segurança; Febraban diz que sistema bancário tem defesa robusta.

FUTEBOL FEMININO

Corinthians avança à decisão da Libertadores feminina em busca do sexto título. Time alvinegro elimina a Ferroviária na disputa de pênaltis após ceder empate. Maior vencedora da competição, equipe corintiana vai à terceira final consecutiva.