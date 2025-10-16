SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos cumpriu dois mandados de prisão temporária e dois de prisão preventiva, além de cinco de busca e apreensão, contra traficantes de drogas que usavam o aeroporto para envio de drogas à África do Sul.

As mandados foram expedidos no âmbito da operação Denied Drop, que investiga quadrilha de tráfico internacional de drogas especializada no envio de drogas para o país africano por meio do aeroporto.

As investigações, de acordo com a PF, começaram em 12 de junho deste ano, um dia após o grupo ter colocado três malotes com 160 kg de cocaína na área restrita do aeroporto. No mesmo momento, drones invadiram o espaço aéreo e forçaram o fechamento do aeroporto por cerca de duas horas.

A ação foi frustrada pela intervenção de um militar da Aeronáutica, que permitiu que a PF apreendesse os entorpecentes. Os criminosos conseguiram fugir.

Segundo a investigação, o grupo contava com o uso de dois veículos, sendo um batedor, responsável pela realização de rondas no perímetro do aeroporto, para assegurar a ausência de policiamento, e um segundo veículo carregando a droga que era introduzida clandestinamente na área restrita, onde um funcionário do aeroporto e membro da organização colocava o entorpecente na aeronave com destino a Joanesburgo, África do Sul.

O grupo, de acordo com a PF, foi responsável pelo envio de centenas de quilos de cocaína à África do Sul, havendo a possibilidade de que, uma vez no país africano, a droga fosse enviada para outras nações.