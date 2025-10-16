PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A mulher que escapou de um incêndio se pendurando em um suporte de ar-condicionado em um edifício residencial em Cascavel (PR), na quarta-feira (15), segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e deve ser transferida para tratamento especializado.

A advogada Juliane Vieira está no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel, mas deve seguir para Londrina, a aproximadamente 360 km de distância, onde será atendida em uma unidade voltada a queimados.

O hospital não confirma o estado de saúde da vítima, que teve queimaduras em 70% do corpo e inalou fumaça do incêndio.

A mulher de 28 anos conseguiu escapar pela janela do apartamento do 13º andar e subiu na estrutura do ar-condicionado do vizinho de baixo para pedir socorro e tentar salvar sua mãe, de 51 anos, e uma criança de 4 anos que permaneciam presas no imóvel.

Os três estavam no imóvel no momento em que o fogo começou, por volta das 6h45. O apartamento fica no último andar do Edifício João Batista, no bairro Country.

A mãe sofreu queimaduras no rosto, vias aéreas, braços e pernas, enquanto a criança teve ferimentos nas pernas, pelve e mãos.

Juliane conseguiu ajudar na remoção dos dois com auxílio dos vizinhos de baixo, e foi retirada pelos bombeiros por dentro do apartamento.

Durante o atendimento, dois militares se feriram e precisaram de atendimento médico. Um deles atravessou as chamas para conseguir retirar uma das vítimas do imóvel.

"[Ele] saiu em chamas de dentro do apartamento, jogamos cobertor em cima dele para apagar o fogo e ele ainda queria voltar lá para ver se tinha mais vítimas. Ele não se intimidou e teve muito controle emocional", disse o subtenente Ananias Maciel, que participou da operação.

As chamas foram controladas e o prédio foi evacuado e isolado para perícia, que vai apurar as causas. De acordo com a Polícia Civil do Paraná, não foram encontrados indícios de incêndio criminoso.