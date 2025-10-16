SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase um quarto dos inscritos na Prova Nacional Docente é de São Paulo. Apelidada de Enem dos Professores, a avaliação será aplicada pela primeira vez neste ano e recebeu mais de 1,08 milhão de inscrições.

Só no estado de São Paulo, foram mais de 253 mil inscritos ?23,3% do total. Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem em seguida, com 97 mil e 72 mil inscrições, respectivamente.

Mais da metade (51,4%) dos candidatos se inscreveram para a avaliação na área de pedagogia. Ao todo serão avaliadas 17 áreas da licenciatura.

Português é a segunda área com mais inscritos (73 mil), seguida de matemática (72 mil) e educação física (65,9 mil). Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira (15).

A avaliação foi lançada pelo governo Lula (PT) dentro de um pacote de medidas para melhorar a qualidade da formação docente no país e, consequentemente, o aprendizado dos estudantes brasileiros.

A prova não é obrigatória nem para os docentes nem para as redes de ensino. No entanto, já em sua primeira edição, o exame teve adesão de 22 estados e de 1.508 municípios do país.

A Prefeitura de São Paulo é uma das que anunciou que vai usar a PND como uma das etapas de seleção para a contratação de novos docentes para as escolas do município.

Embora não seja um concurso público, seus resultados podem ser utilizados por estados e municípios como etapa única ou complementar em seus processos seletivos.

Com a realização da prova, o MEC também busca estimular os estados e municípios a aumentar o número de professores contratados de forma efetiva. Hoje, mais da metade dos docentes das escolas estaduais do país são temporários.

A Prova Nacional Docente será aplicada no próximo dia 26 de outubro. O exame terá 30 questões de formação geral e 50 sobre formação específica. O conteúdo cobrado será o mesmo previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para as licenciaturas.