SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O congressista republicano de Ohio, Dave Taylor, acionou a Polícia do Capitólio dos Estados Unidos para investigar como uma bandeira dos EUA com suástica chegou até o seu gabinete.

Uma foto divulgada pelo jornal Politico mostra que listras da bandeira foram alteradas em forma de suástica. A imagem teria sido tirada durante uma reunião virtual com um funcionário de Taylor.

"Tenho conhecimento de uma imagem que parece retratar um símbolo vil e profundamente inapropriado perto de um funcionário do meu escritório", afirma Taylor em comunicado. "O conteúdo dessa imagem não reflete os valores ou padrões deste escritório, da minha equipe ou de mim mesmo, e a condeno veementemente".

O gabinete de Taylor afirmou que a bandeira presa à parede foi um ato de "vandalismo". Em seu primeiro mandato, representando um distrito a leste de Cincinnati, Taylor disse que, ao ver a imagem, abriu uma investigação com a Polícia do Capitólio. A apuração segue em andamento, e ele declarou que não fará novos comentários até a conclusão.