SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CPS (Centro Paula Souza), órgão do Governo de São Paulo responsável pelas Fatecs (Faculdades de Tecnologia), vai oferecer pela primeira vez cursos de bacharelado de engenharia. As inscrições estão abertas até 7 de novembro, no site da instituição.

Serão três graduações gratuitas, de cinco anos, com 25 vagas pelo vestibular e 15 destinadas a alunos do Provão Paulista. As aulas começam no primeiro semestre de 2026.

Em nota, o presidente do CPS, Clóvis Dias, diz que a criação das engenharias é um avanço já esperado para a instituição. "Os cursos foram planejados para aproveitar a infraestrutura existente e as vocações regionais, em sintonia com as demandas do setor produtivo", afirma.

O vestibular da Fatec para o primeiro semestre de 2026 será realizado em 14 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 47.