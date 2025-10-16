SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um juiz absolveu quatro policiais militares e três guardas municipais pela morte do estudante universitário Julio César Alves Espinoza, de 24 anos, em junho de 2016, na zona leste de São Paulo.

O juiz Bruno Ronchetti de Castro absolveu os seguintes réus: Amanda Grazielle Dias Nunes (PM), Eduardo Correa Barbosa (PM), Júlio Cesar de Carvalho (PM), Vinicius Mendes Caramori (PM), André Raul da Silva (GCM), Alexandre Adorno (GCM) e Sergio Francisco da Cunha (GCM).

Versão dos acusados é firme, coerente e foi corroborada por testemunhas, escreveu magistrado. "No sentido de que foram efetuados disparos, objetivando cessar um risco atual causado pela vítima ao desobedecer as ordens de parada, ao furar o cerco policial e efetuar disparos com a arma de fogo que portava".

Juiz também citou a apreensão de um revólver calibre .38 com o estudante. "Assim como em seu poder foi apreendido o entorpecente proscrito denominado 'cocaína', substância por ele utilizada momentos antes", argumentou Castro, citando laudos toxicológicos.