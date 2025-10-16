SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um suspeito de roubos foi alvo de tiros num restaurante em Osasco, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira (16). Ele usava um colete à prova de balas e saiu sem ferimentos. Ele foi preso após a tentativa de assalto.

O homem teria entrado no estabelecimento fingindo ser entregador e anunciado o assalto. O dono do endereço, um policial civil, reagiu e disparou contra ele, que revidou. Câmeras de segurança registraram o ocorrido.

Um dos funcionários do restaurante, identificado como filho do proprietário, foi baleado na perna e socorrido. Ele está fora de risco.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência, na Vila Osasco. Segundo a corporação, nada foi roubado do estabelecimento, mas foram encontrados diversos objetos de valor com o suspeito, incluindo 14 alianças.

A suspeita é que ele teria cometido roubos em outros locais antes de chegar ao restaurante.

Ainda conforme a polícia, a motocicleta utilizada pelo homem também teria sido roubada no dia 9 de outubro e tido sua placa adulterada. A ocorrência será investigada.