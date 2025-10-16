SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão com material reciclável na rua Sinimbu, no bairro da Liberdade, na região central de São Paulo, na noite desta quinta-feira (16).

Segundo a capitã Karoline Burunsizian, do Corpo de Bombeiros, a maior dificuldade dos agentes foi acessar a parte de trás do depósito, no qual estavam estocados muitos produtos inflamáveis.

Por isso, uma parte da equipe tentava combater fogo pela rua de trás, enquanto outras combatiam as chamas pela frente e pelas laterais.

Ao todo, estiveram no combate nove viaturas e 37 bombeiros, que encontraram dificuldade no controle do incêndio.

A capitã informou ainda que havia residências no piso superior, mas os moradores já haviam saído quando os bombeiros chegaram. Por isso, não há vítimas.

O trabalho da corporação também evitou que as chamas se espalhassem para os imóveis vizinhos.

Por volta das 19h30, cerca de uma hora e meia depois do início do incêndio, o fogo foi controlado e a capitã informou que os bombeiros iniciaram a fase de rescaldo, quando os materiais são revirados para ver se não há focos abaixo.

Somente depois é que a perícia tentará identificar o que iniciou as chamas e a Defesa Civil avaliará a estrutura do prédio, para conferir se não há risco de desabamento.

