RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Moradores das comunidades do Tirol e da Cidade de Deus, na nova zona sudoeste do Rio de Janeiro, viveram uma noite de tensão nesta quinta-feira (16) com intensos tiroteios entre policiais militares e traficantes. Criminosos sequestraram nove ônibus e usaram os veículos para montar barricadas e bloquear vias da região de Jacarepaguá.

De acordo com o Rio Ônibus, 15 linhas tiveram o trajeto alterado por segurança e por causa das interdições. Os veículos foram atravessados na estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais, na altura da rua Edgard Werneck, nas proximidades da Cidade de Deus.

Barricadas em chamas também foram usadas em ruas internas das comunidades. Pouco depois das 20h, a empresa informou que os coletivos haviam sido retirados e a circulação normalizada.

Segundo a Polícia Militar, o confronto começou por volta das 17h30, após o setor de inteligência identificar uma possível reunião de criminosos armados na comunidade do Tirol, na Freguesia.

A corporação afirma que monitorava Luciano da Silva Teixeira, o Sardinha, chefe do tráfico da Cidade de Deus, que teria saído do Complexo da Penha para comemorar o aniversário em uma casa no Tirol.

Policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e do 18º BPM (Jacarepaguá) foram ao local, e com a chegada das equipes, houve intenso tiroteio.

Dois fuzis, uma pistola, munição e drogas foram apreendidos. Duas pessoas foram presas. Sardinha, segundo a PM, conseguiu fugir.

Durante a operação, os criminosos teriam dado ordem para que os ônibus fossem sequestrados e usados como barricadas no entorno da Cidade de Deus e da Freguesia.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o tiroteio ocorreu em frente à UPA da Cidade de Deus, o que gerou pânico entre funcionários e pacientes, que correram para se abrigar dentro da unidade. "As equipes tentam manter o atendimento aos casos mais graves e pedem para, se possível, as pessoas evitarem se dirigir à UPA", informou a pasta em nota.

Unidades de atenção primária, como clínicas da família e centros municipais de saúde da região, encerraram o expediente mais cedo, às 18h, e não foram afetadas diretamente.

A Secretaria de Estado de Educação informou que uma escola estadual precisou ser fechada na região devido ao confronto.