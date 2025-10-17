SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo deverá enfrentar grandes variações climáticas nos próximos dias. Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta para até 34°C de temperatura máxima nesta sexta-feira (17), um contraste contra os 15°C esperados para as primeiras horas da manhã.

Apesar do calor da tarde, o céu deverá ter muitas nuvens e há chance de chuva isolada durante a noite.

Mas há previsão de virada no tempo no fim de semana, por causa da chegada de uma frente fria. Conforme o Inmet, deve chover o dia todo no sábado (18) na capital paulista.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, no sábado, a propagação da frente fria pelo litoral paulista pode provocar chuvas de moderada a forte intensidade e rajadas de vento que podem superar os 50 Km/h no município

Há potencial para formação de alagamentos e queda de árvores, afirmam os meteorologistas do órgão municipal. A temperatura deve oscilar entre 18°C e 27°C.

De acordo coma agência Climatempo, a chuva poderá se espalhar por todo o estado e em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

No domingo (19) ainda chove na capital paulista, mas com menor intensidade, e a temperatura deve cair. A máxima tende a não passar de 17°C.

A Marinha emitiu alerta com previsão de ventos fortes entre as faixas litorâneas de Florianópolis e Arraial do Cabo (RJ).

Entre a tarde de sábado e a manhã de domingo, as rajadas podem chegar a 75 km/h. O aviso meteorológico não menciona riscos de ressacas do mar.

Na Baixada Santista, previsão do Inmet aponta para chuva sábado e domingo e frio pela manhã ?a mínima prevista em Santos é de 11°C para os dois dias.

No litoral norte paulista, a previsão é semelhante, com tendência de também chover mais forte no sábado.

Conforme a Climatempo, o Rio Grande do Sul tem probabilidade de enfrentar chuvas intensas no fim de semana e, igualmente, fortes rajadas de vento.

No Centro-Oeste são esperadas pancadas de chuva, principalmente no Mato Grosso.