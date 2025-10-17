SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o arquivamento do inquérito policial que investigava o envolvimento do dentista Roberto Gomes Viotto, conhecido como "dentista dos famosos", em um racha com veículos que feriu gravemente uma mulher e um motociclista em Barueri (SP).

O QUE ACONTECEU

Entendimento do Ministério Público de São Paulo é de que Viotto não cometeu crime. O órgão apresentou três manifestações formais opinando pelo arquivamento do inquérito em relação ao dentista. Em uma delas, o promotor responsável destacou que, embora o dentista tenha sido visto transitando na via, "as provas não permitem concluir que ele estivesse participando de um racha e tenha concorrido para a ocorrência dos crimes em testilha, nem mesmo por indícios".

Justiça acatou parecer do MP-SP nesta quinta-feira (16). A decisão foi proferida pela 2ª Vara Criminal de Barueri. O processo investigava supostos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local de acidente e racha em via pública.

Relatório final do inquérito concluiu que não havia indícios de que Viotto tivesse participado do racha. Segundo a investigação, Viotto conduzia um veículo Mercedes-Benz AMG GTR, enquanto o outro condutor, Carlos André Pedroni de Oliveira Pinto, dirigia uma Mercedes-Benz CLS 400.

A Procuradoria-Geral de Justiça também reafirmou o entendimento do Ministério Público. "O conjunto probatório carreado aos autos não comprovou a existência de elementos a demonstrar a prática de crime por Roberto Gomes Viotto", diz trecho da decisão que determinou o arquivamento definitivo do processo.

Viotto sempre negou qualquer envolvimento no caso. O advogado Eduardo Maurício, responsável pela defesa do dentista, afirmou que a decisão "restabelece a verdade e faz justiça"."Viotto sempre afirmou ser inocente, já que nunca participou de nenhum racha em via pública, e nunca teve nenhuma conexão ou qualquer conduta criminosa/ilegal praticada no momento do acidente que vitimizou gravemente a senhora Maria Graciete".

O outro condutor envolvido no acidente será processado. Carlos André Pedroni de Oliveira Pinto foi indiciado e denunciado pelos crimes de lesão corporal dolosa gravíssima, omissão de socorro e fuga do local de acidente. O processo segue em andamento na Justiça.

RELEMBRE O CASO

O acidente ocorreu em maio de 2024, na cidade de Barueri. Duas pessoas ficaram feridas ?uma delas, a massoterapeuta Maria Graciete Alves Araújo, 36,que perdeu uma perna. Um motociclista também ficou ferido. Ele fazia transporte por aplicativo e tinha acabado de buscar a passageira.

Massoterapeuta estava voltando de mototáxi do trabalho quando o veículo foi atingido por um carro de luxo em alta velocidade. Na época do acidente, uma das hipóteses era de que dois carros de luxo estavam em alta velocidade, disputando um racha. Testemunhas contaram que um deles estava na faixa central e, para desviar do carro que estava atrás da moto, pegou a faixa da esquerda.