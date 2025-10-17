SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projeto no Senado abre porteira para gastos fora dos limites do arcabouço, governo dos EUA elogia conversa com Brasil e outras notícias para começar esta sexta-feira (17).

CONGRESSO NACIONAL

Congresso quer aprovar medida que abre porteira para gasto ilimitado fora do arcabouço. Projeto no Senado exclui do teto despesa financiada com empréstimo internacional.

ESTADOS UNIDOS

Governo americano diz que conversa com Brasil foi muito positiva e combina cronograma de trabalho. Posicionamento foi divulgado em manifestação conjunta com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sinalizando sintonia. Comunicado não atrela tarifas a questões políticas, como decisões do STF.

GOVERNO LULA

Lula diz que 2026 é ano sagrado e que esquerda não sabe conversar com evangélicos. Presidente chama Bolsonaro de figura grotesca e defende que os progressistas reconquistem o povo. Petista participou de congresso do PC do B e recebeu apoio da sigla para a disputa da reeleição.

ELEIÇÕES 2026

Indefinições de Bolsonaro e Tarcísio afetam chapas da direita ao Senado. Partidos do centrão e da direita dependem de acerto nacional para firmar compromissos regionais. A um ano da eleição, bolsonarismo tem opções competitivas em pelo menos 13 estados.

GUERRA DA UCRÂNIA

Nova cúpula Trump-Putin coloca em dúvida mísseis para a Ucrânia. Após ligação de duas horas, americano confirma encontro com o russo na Budapeste do aliado comum Viktor Orbán. Nesta sexta, presidente se reúne com Zelenski, que esperava receber modelos Tomahawk e defesa aérea dos EUA.

SAÚDE

Uruguai aprova lei da eutanásia com maioria ampla no Senado. País é o terceiro na América Latina a permitir a prática, e o primeiro por meio de legislação. Defensores dizem que aprovação representa continuidade de histórico de leis progressistas.

FILMES

Cineasta brasileira presa por imigração dos EUA é liberada, diz marido. 'Estou feliz em dizer que Barbara Marques está de volta para casa', afirma Tucker May. Serviço americano alegou que ela estava em situação irregular.

INTERNACIONAL

Obra de Picasso avaliada em R$ 3,9 milhões desaparece durante transporte para exposição. Quadro 'Natureza Morta com Guitarra' seria exibido em evento com peças de coleções privadas. Polícia espanhola abre investigação sigilosa após sumiço.

INTERIOR DE SÃO PAULO

PCC cria esquema de extorsão na 'Disneylândia da prostituição' em Campinas, diz polícia. Investigação aponta que facção está por trás de onda de ameaças a clientes. Criminosos teria movimentado ao menos R$ 1,2 mi em um ano, segundo apuração.

EDUCAÇÃO

USP contraria Ministério Público e anula contratação de docente negra para curso de literatura africana. Única preta aprovada para vaga diz que medida é discriminatória; com base em posts, concorrentes alegaram amizade entre ela e avaliadores. OUTRO LADO: Conselho da universidade não comenta.