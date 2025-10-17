RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois homens em situação de rua foram mortos a tiros na madrugada desta sexta-feira (17), em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Um terceiro homem também foi baleado e está internado em estado grave, no Hospital Estadual Getúlio Vargas.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam dormindo sob a marquise de uma estação de metrô Irajá, na avenida Pastor Martin Luther King Júnior quando foram atingidos pelos disparos.

Testemunhas relataram que um carro parou no local e dois homens desceram do veículo efetuando vários tiros, possivelmente com fuzis. Segundo a PM, neste mesmo horário acontecia uma tentativa de invasão de traficantes do Comando Vermelho à comunidade das Malvinas, área sob controle do Terceiro Comando Puro, que fica próxima ao local do ataque.

Com isso, uma das linhas de investigação é de que os homens em situação de rua tenham sido atingidos por tiros disparados durante o confronto entre facções rivais.

No local, cápsulas de munição foram encontradas espalhadas pelo chão. Um dos disparos atingiu uma casa próxima, mas ninguém ficou ferido.

Segundo a polícia, os homens tinham idades entre 40 e 50 anos, mas ainda não tiveram seus nomes divulgados.

Um morador da região, que pediu para não ser identificado, disse à Folha que conhecia um dos mortos. Segundo ele, o homem era cabeleireiro, natural da Bahia e, por isso, tinha o apelido de Baiano. Ele teria ido morar nas ruas após tornar-se usuário de drogas, há cerca de três anos.

A Delegacia de Homicídios irá investigar o caso. Os corpos seguima no local à espera na perícia por volta das 9h desta sexta.