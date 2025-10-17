SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 23 anos é investigado pela Polícia Federal por ameaçar fazer um massacre na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), no Campus Baixada Santista, em Santos.

Em razão das ameaças, a PF faz a operação Campus Seguro, na manhã desta sexta-feira (17).

A investigação começou a partir de denúncia registrada no Portal Comunica-PF e formalizada pela própria instituição, relatando publicações em redes sociais que incitavam a prática de violência extrema, incluindo menções à realização de um possível massacre no campus, além de manifestações de ódio contra estudantes e servidores.

"Com base nas diligências, foi identificado o perfil responsável pelas postagens, vinculado a um indivíduo residente na cidade", afirmou a PF.

Após autorização judicial, foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa do investigado para coletar provas para esclarecer o caso.

O homem não foi preso e não é estudante da universidade. A motivação das ameaças serão investigadas no inquérito.

A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito.