SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sete pessoas tiveram intoxicação alimentar em Santa Vitória (MG) após comerem Nicotiana Glauca, também conhecida como "falsa couve", uma planta altamente tóxica que se parece com a hortaliça.

Vítimas receberam atendimento médico e passam bem. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (16) pelo prefeito do município, Sergio Moreira de Oliveira Jr., no Instagram.

Dos sete casos confirmados, quatro ocorreram entre pessoas da mesma família. Segundo o prefeito, pelo menos duas dessas pessoas tiveram quadro grave de intoxicação.

Conhecida como "falsa couve" ou "fumo bravo", a Nicotiana glauca é tóxica. A planta é da mesma família da Nicotiana tabacum, que é a folha do fumo. Ela tem alta concentração de uma substância chamada anabasina, que pode causar intoxicação grave quando ingerida. Os sintomas vão desde náuseas, vômitos e confusão mental a problemas cardiovasculares.

FALSA COUVE CAUSOU UMA MORTE EM PATROCÍNIO

Santa Vitória fica a cerca de 360 km de Patrocínio, onde quatro pessoas foram intoxicadas pela falsa couve no começo do mês. Dois homens, de 60 e 64 anos, seguem internados, sendo que o mais novo está em estado grave. Um terceiro homem, de 67 anos, recebeu alta médica.

Quarta vítima foi Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, que morreu nessa segunda-feira, depois de ficar cinco dias internada. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória após ingerir a planta e foi socorrida, mas não resistiu.