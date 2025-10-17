SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus ficou atolado em uma cratera na rua Jesuíno Antônio, em Osasco, após um rompimento de tubulação no local.

Problema aconteceu na madrugada desta sexta-feira (17), perto do cruzamento com a rua João Carlos Munhoz Vaqueiro. O ônibus que ficou atolado faz uma linha municipal.

Fornecimento de água na região foi afetado para reparo do vazamento. Questionada pelo UOL, a Sabesp não informou quantas casas estão sem água.

Trânsito na via é desviado, informou a prefeitura. O órgão disse que equipes do departamento de trânsito estão na área para organizar a movimentação de veículos.

Sabesp não deu prazo para fim do reparo. Em nota ao UOL, o órgão pediu desculpas pelos transtornos e disse que tem equipes no local para fazer o reparo da tubulação.