SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa em flagrante em Ribeirão do Pinhal, Paraná, após simular uma gravidez e um diagnóstico de câncer para arrecadar doações.

Mulher participou de um programa ao vivo para arrecadar doações para supostos tratamentos de saúde. Ela alegou estar grávida de sete meses e precisar de uma cesariana urgente para iniciar o tratamento contra um câncer de mama, mas tudo era mentira. O UOL busca a defesa dela.

A suspeita conseguiu arrecadar R$ 2,6 mil de ouvintes sensibilizados com a falsa história. Além disso, promoveu uma rifa com números vendidos a R$ 20 cada.

O caso está sendo investigado como estelionato. As autoridades estão apurando se ela já aplicou golpes semelhantes em outras localidades.

OUVINTES ALERTARAM A RÁDIO

Segundo a polícia, durante a transmissão, ouvintes desconfiaram das informações e contataram a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria informou à rádio que mulher não estava em tratamento, levando a rádio a alertar a polícia.

Falsa grávida foi presa em flagrante no mesmo dia da transmissão ao retornar à rádio para buscar doações. Ela teria admitido à polícia ter inventado a história para quitar dívidas.

Segundo a polícia, a presa confessou ter fingido tanto a gravidez quanto a doença. Ela foi levada para a Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina.