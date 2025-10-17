SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois adolescentes de 13 e 16 anos foram foram apreendidos em flagrante após uma tentativa de roubo, na manhã desta sexta-feira (17), na praça Armênia, no Bom Retiro, região central de São Paulo, nas proximidades na estação Armênia, da linha 1-azul do Metrô.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), três adolescentes tentaram roubar um policial civil aposentado. O homem estava parado no trânsito, na rua Pedro Afonso, quando os suspeitos quebraram um dos vidros do carro para levar o celular do policial. Ele teria reagido com um disparo que atingiu o jovem de 16 anos.

O adolescente ferido ainda foi carregado pelos outros dois até a avenida Tiradentes, mas foram abordados por agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana), que haviam sido acionados após os disparos.

O jovem ferido foi socorrido ao Hospital das Clínicas. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O terceiro adolescente suspeito conseguiu fugir, segundo a polícia.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (Bom Retiro), onde seguem as investigações sobre o envolvimento do grupo no crime.