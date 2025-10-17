(UOL/FOLHAPRESS) - O H é uma letra que, em muitos casos, não é pronunciada, principalmente no início das palavras. Por isso, é muito comum surgirem dúvidas sobre quando ela deve ou não ser usada.
HAJA OU AJA?
Com H no começo, haja possui significado e função gramatical diferentes de aja, com A.
As duas palavras existem na língua portuguesa e são homófonas, ou seja, têm o mesmo som, mas se escrevem de forma diferente e pertencem a verbos distintos.
Haja é uma forma do verbo haver, usada no presente do subjuntivo ou no imperativo afirmativo. Segundo o Dicionário Michaelis, haver indica existência, possibilidade ou necessidade. Exemplos:
"Espero que haja amor no mundo."
"Haja paciência com ele."
Aja, sem o H, vem do verbo agir, também usado no presente do subjuntivo e no imperativo afirmativo, mas se refere à ação ou comportamento de alguém. Exemplos:
"Aja de acordo com os seus princípios."
"É fundamental que ela aja com responsabilidade."
Vale destacar que hajar não existe. A forma do verbo haver usada no futuro do subjuntivo ou no pretérito perfeito composto é houver. Por exemplo:
"Haja o que houver." (correto)
"Haja o que hajar." (incorreto)
EXEMPLOS DO USO DE HAJA
Existência ou ocorrência: "Espero que haja soluções para todos os problemas."
Intensidade ou quantidade: "Haja coragem para enfrentar esse desafio!"
EXEMPLOS DO USO DE AJA
Presente do subjuntivo: "Espero que você aja com sabedoria diante da situação."
Imperativo afirmativo: "Aja sempre com honestidade."