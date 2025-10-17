(UOL/FOLHAPRESS) - O H é uma letra que, em muitos casos, não é pronunciada, principalmente no início das palavras. Por isso, é muito comum surgirem dúvidas sobre quando ela deve ou não ser usada.

*

HAJA OU AJA?

Com H no começo, haja possui significado e função gramatical diferentes de aja, com A.

As duas palavras existem na língua portuguesa e são homófonas, ou seja, têm o mesmo som, mas se escrevem de forma diferente e pertencem a verbos distintos.

Haja é uma forma do verbo haver, usada no presente do subjuntivo ou no imperativo afirmativo. Segundo o Dicionário Michaelis, haver indica existência, possibilidade ou necessidade. Exemplos:

"Espero que haja amor no mundo."

"Haja paciência com ele."

Aja, sem o H, vem do verbo agir, também usado no presente do subjuntivo e no imperativo afirmativo, mas se refere à ação ou comportamento de alguém. Exemplos:

"Aja de acordo com os seus princípios."

"É fundamental que ela aja com responsabilidade."

Vale destacar que hajar não existe. A forma do verbo haver usada no futuro do subjuntivo ou no pretérito perfeito composto é houver. Por exemplo:

"Haja o que houver." (correto)

"Haja o que hajar." (incorreto)

*

EXEMPLOS DO USO DE HAJA

Existência ou ocorrência: "Espero que haja soluções para todos os problemas."

Intensidade ou quantidade: "Haja coragem para enfrentar esse desafio!"

*

EXEMPLOS DO USO DE AJA

Presente do subjuntivo: "Espero que você aja com sabedoria diante da situação."

Imperativo afirmativo: "Aja sempre com honestidade."