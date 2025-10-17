SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O criminoso que foi baleado ao tentar assaltar o restaurante de um policial civil, em Osasco, na Grande São Paulo, na quinta-feira (16), já tinha cometido outros 14 roubos no período da manhã.
O caso é investigado no 6º DP de Osasco. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já tinha roubado ao menos outras 14 pessoas antes de entrar no restaurante. Os crimes começaram na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, e prosseguiram até chegar em Osasco.
O suspeito, morador de Taboão da Serra, estava com 14 alianças, duas correntes, duas pulseiras, um relógio feminino e R$ 234.
Ele estava armado e usava um colete à prova de balas.
Após a sequência de crimes, ele invadiu um restaurante na avenida Dionysia Alves Barreto, na Vila Osasco.
Ele teria entrado no estabelecimento fingindo ser entregador e anunciado o assalto. O dono do endereço, um policial civil, reagiu e disparou contra ele, que revidou. Câmeras de segurança registraram o ocorrido.
Um dos funcionários do restaurante, identificado como filho do proprietário, foi baleado na perna e socorrido. Ele está fora de risco.
Ainda conforme a polícia, a motocicleta utilizada pelo homem havia sido roubada no dia 10, em Embu das Artes, e estava com a placa adulterada.