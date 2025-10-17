Um foragido da Justiça brasileira foi preso nos Estados Unidos e deportado para o Brasil, nessa quinta-feira (16), após ser localizado por meio de uma Difusão Vermelha da Interpol e de um pedido de extradição instaurado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim, no Vale do Rio Doce.

A Difusão Vermelha é um mecanismo de cooperação internacional utilizado para localizar e capturar pessoas procuradas pela Justiça. O homem foi condenado em março deste ano pelo Tribunal do Júri de Inhapim a 25 anos e 11 meses de prisão, em regime inicial fechado, por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e uso de meio que dificultou a defesa da vítima, cometido em outubro de 2016, na zona rural de Inhapim, no Córrego dos Elias.

De acordo com o MPMG, o crime ocorreu quando o réu, acompanhado de um comparsa, assassinou um homem a tiros. Após o crime, o autor fugiu para os Estados Unidos, onde permaneceu até ser localizado com apoio das autoridades norte-americanas e brasileiras.

As investigações apontaram que o homicídio teve origem em desentendimentos pessoais entre o acusado e familiares da vítima, após o término de um relacionamento amoroso mantido pelo réu. Ainda conforme a apuração, a vítima foi morta por engano, em razão da semelhança física com o verdadeiro alvo, o irmão da ex-companheira do condenado.

Com a deportação, o homem foi encaminhado ao sistema prisional de Minas Gerais, onde cumprirá a pena imposta pela Justiça.

O promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro destacou a importância da ação.

“A prisão e a deportação do condenado representam um marco no combate à impunidade e à criminalidade, reafirmando o compromisso do Ministério Público de Minas Gerais e das autoridades nacionais e internacionais com a Justiça e a segurança pública”, afirmou.

Tags:

Minas Gerais