SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Promotoria do Patrimônio Público investiga a contratação de shows de primo de um secretário da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em dois anos, Davi Goulart assinou mais de dez contratos com a administração municipal no total de R$ 910 mil.

O cantor de música sertaneja é parente de Rodrigo Goulart (PSD), secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Vereador eleito, Goulart está licenciado do cargo desde janeiro, quando foi nomeado para compor o secretariado de Nunes.

As contratações ocorreram por intermédio de uma produtora de eventos, a Fino Tom Produções e Eventos Ltda., que acumula R$ 485 mil em contratos neste ano com a prefeitura para agenciar apresentações musicais.

Em nota, a gestão Nunes afirmou que a Controladoria Geral do Município abriu na terça-feira (14) uma investigação interna para verificar se houve falha no processo adotado para a contratação.

Procurada, a produtora Fino Tom informou que "observa integralmente todos os requisitos e ditames legais" em contratos com o poder público. "Todas as contratações realizadas ao longo do tempo são devidamente executadas com a qualidade e excelência técnica que se espera de uma empresa com nossa expertise", diz trecho de nota.

A maioria das contratações do músico é para cantar em festas juninas organizadas pelas subprefeituras, além de programações de shows de rua da Secretaria de Cultura.