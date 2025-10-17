SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta sexta-feira (17) o sétimo suspeito de participar da morte de Ruy Ferraz Fontes, 64, ex-delegado geral de São Paulo.

O suspeito foi identificado como Cristiano Alves da Silva, 36, conhecido como Cris Brown. Ele estaria envolvido no planejamento e na execução do crime.

Ele foi localizado e preso no Jardim das Gaivotas, na zona sul de São Paulo. Havia um mandado de prisão temporária de 30 dias em aberto contra ele.

Silva, segundo o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), que investiga o caso, seria o proprietário de uma casa em Mongaguá, no litoral paulista, que teria sido utilizada como ponto de apoio para o crime. No local foram encontradas impressões digitais de Umberto Alberto Gomes, 39, apontado como um dos atiradores, e que foi morto em confronto com a polícia em São José dos Pinhais (PR).

O suspeito preso nesta sexta tem antecedentes criminais por organização criminosa, receptação, roubo e crimes contra o meio ambiente.

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado geral da Polícia Civil de São Paulo e considerado um dos maiores especialistas no PCC, foi assassinado na noite do último dia 15 de setembro em Praia Grande, na Baixada Santista.

A Polícia Civil apura se a morte foi uma represália ao trabalho que Ruy vinha fazendo na prefeitura ?ele era secretário de Administração do município? ou se está ligada ao seu passado de atuação contra o crime organizado, quando foi o primeiro a investigar o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Oito pessoas suspeitas de participação direta ou indireta na morte já foram identificadas e tiveram a prisão decretada pela Justiça.