SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O curso de medicina em Botucatu, no interior de São Paulo, segue como o mais concorrido do vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista), com 19.514 candidatos disputando 72 vagas ?uma média de 271 por vaga, a maior da instituição.

Ao todo, a edição 2026 registrou 65.218 inscritos para 5.867 vagas, o que representa uma média geral de 11,1 candidatos por vaga. Na edição anterior, foram 64.834 inscritos para 6.596 vagas (média de 9,8). O crescimento da concorrência foi de 13,3% em relação ao exame passado.

CURSOS MAIS CONCORRIDOS DA UNESP 2026

Curso - Cidade - Candidatos por vaga

Medicina - Botucatu - 271,0

Psicologia (integral) - Bauru - 56,4

Direito (matutino) - Franca - 49,3

Ciência da Computação - Bauru - 36,9

Psicologia (noturno) - Bauru - 34,7

Ciências biomédicas - Botucatu - 31,3

Medicina veterinária - Botucatu - 29,1

Engenharia química - Araraquara24,7

Nutrição - Botucatu - 24,5

Ciência da computação - São José do Rio Preto - 23,9

Na outra ponta da lista, os cursos com menor procura registraram menos de um candidato por vaga. Meteorologia (integral, em Bauru) e música com habilitação em regência (integral, em São Paulo) tiveram média de 0,8 candidato por vaga, enquanto geografia (matutino, em Ourinhos) alcançou um candidato por vaga, figurando entre as opções menos disputadas da universidade.

A primeira fase será em 2 de novembro, e a segunda, nos dias 7 e 8 de dezembro. As provas da primeira fase serão aplicadas em 31 municípios de São Paulo e também em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

O SRVEBP (Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública) garante 50% das vagas de cada curso a alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, sendo que 35% dessas são reservadas a candidatos pretos, pardos ou indígenas. O modelo inclui também as 934 vagas do Vestibular Seriado Paulista (Provão Paulista), voltadas exclusivamente a estudantes da rede pública.

Além disso, neste ano, a instituição terá a primeira edição do Unesp-Enem com seleção própria e vagas já definidas desde o edital. Até então, o uso da nota era restrito a vagas remanescentes do vestibular tradicional. Com a novidade, serão ofertadas 729 vagas, com inscrições previstas para novembro.

CIDADES COM APLICAÇÃO DA PROVA

No estado de São Paulo

Americana, Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Campinas, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Jundiaí, Marília, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rosana, Santo André, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Cidades em outros estados

Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

VAGAS E CURSOS POR CIDADE

Cidade - Vagas - Cursos

Araçatuba - 112 - Medicina veterinária, odontologia

Araraquara - 678 - Administração pública, ciências econômicas, ciências sociais, eng. de bioprocessos e biotecnologia, eng. química, farmácia, letras, odontologia, pedagogia, química

Assis - 309 - Ciências biológicas, eng. de bioprocessos e biotecnologia, história, letras, psicologia

Bauru - 899 - Arquitetura e urbanismo, artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, comunicação (rádio, tv e internet), design, educação física, eng. civil, eng. produção, eng. elétrica, eng. mecânica, física, jornalismo, matemática, meteorologia, pedagogia, psicologia, química, relações públicas, sistemas de informação

Botucatu - 478 - Ciências biológicas, ciências biomédicas, enfermagem, eng. agronômica, eng. de bioprocessos e biotecnologia, eng. florestal, física médica, medicina, medicina veterinária, nutrição, zootecnia

Dracena - 62 - Eng. agronômica, zootecnia

Franca - 328 - Direito, história, relações internacionais, serviço social

Guaratinguetá - 243 - Eng. civil, eng. de materiais, eng. de produção, eng. elétrica, eng. mecânica, física, matemática

Ilha Solteira - 234 - Ciências biológicas, eng. agronômica, eng. civil, eng. elétrica, eng. mecânica, física, matemática, zootecnia

Itapeva - 58 - Eng. de produção, eng. industrial (madeira)

Jaboticabal - 224 - Administração, ciências biológicas, eng. agronômica, medicina veterinária, zootecnia

Marília - 351 - Arquivologia, biblioteconomia, ciências sociais, filosofia, fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia, relações internacionais, terapia ocupacional

Ourinhos - 46 - Geografia

Presidente Prudente - 461 - Arquitetura e urbanismo, ciência da computação, educação física, eng. ambiental, eng. cartográfica e de agrimensura, estatística, física, fisioterapia, geografia, matemática, pedagogia, química

Registro - 56 - Eng. agronômica, eng. de pesca

Rio Claro - 373 - Ciências da computação, ciências biológicas, ecologia, educação física, eng. ambiental, física, geografia, geologia, matemática, pedagogia

Rosana - 50 - Eng. de energia, turismo

São João da Boa Vista - 62 - Eng. aeronáutica, eng. eletrônica e de telecomunicações

São José do Rio Preto - 344 - Ciência da computação, ciências biológicas, eng. de alimentos, física, letras, letras ? tradução, matemática, pedagogia, química

São José dos Campos - 96 - Eng. ambiental, odontologia

São Paulo - 185 - Artes cênicas, arte-teatro, artes visuais, música (bacharelado e licenciatura)

São Vicente - 64 - Ciências biológicas

Sorocaba - 64 - Eng. ambiental, eng. de controle e automação

Tupã - 90 - Administração, eng. de biossistemas

CALENDÁRIO UNESP 2026

1ª fase (Conhecimentos Gerais): 2 de novembro de 2025

Resultado da 1ª fase e convocação da 2ª: 28 de novembro de 2025

2ª fase:

- 7 de dezembro de 2025 (Ciências humanas, ciências da natureza e matemática)

- 8 de dezembro de 2025 (Linguagens e redação)

Resultado final: 30 de janeiro de 2026