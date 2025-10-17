SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O curso de medicina em Botucatu, no interior de São Paulo, segue como o mais concorrido do vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista), com 19.514 candidatos disputando 72 vagas ?uma média de 271 por vaga, a maior da instituição.
Ao todo, a edição 2026 registrou 65.218 inscritos para 5.867 vagas, o que representa uma média geral de 11,1 candidatos por vaga. Na edição anterior, foram 64.834 inscritos para 6.596 vagas (média de 9,8). O crescimento da concorrência foi de 13,3% em relação ao exame passado.
CURSOS MAIS CONCORRIDOS DA UNESP 2026
Curso - Cidade - Candidatos por vaga
Medicina - Botucatu - 271,0
Psicologia (integral) - Bauru - 56,4
Direito (matutino) - Franca - 49,3
Ciência da Computação - Bauru - 36,9
Psicologia (noturno) - Bauru - 34,7
Ciências biomédicas - Botucatu - 31,3
Medicina veterinária - Botucatu - 29,1
Engenharia química - Araraquara24,7
Nutrição - Botucatu - 24,5
Ciência da computação - São José do Rio Preto - 23,9
Na outra ponta da lista, os cursos com menor procura registraram menos de um candidato por vaga. Meteorologia (integral, em Bauru) e música com habilitação em regência (integral, em São Paulo) tiveram média de 0,8 candidato por vaga, enquanto geografia (matutino, em Ourinhos) alcançou um candidato por vaga, figurando entre as opções menos disputadas da universidade.
A primeira fase será em 2 de novembro, e a segunda, nos dias 7 e 8 de dezembro. As provas da primeira fase serão aplicadas em 31 municípios de São Paulo e também em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).
O SRVEBP (Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública) garante 50% das vagas de cada curso a alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, sendo que 35% dessas são reservadas a candidatos pretos, pardos ou indígenas. O modelo inclui também as 934 vagas do Vestibular Seriado Paulista (Provão Paulista), voltadas exclusivamente a estudantes da rede pública.
Além disso, neste ano, a instituição terá a primeira edição do Unesp-Enem com seleção própria e vagas já definidas desde o edital. Até então, o uso da nota era restrito a vagas remanescentes do vestibular tradicional. Com a novidade, serão ofertadas 729 vagas, com inscrições previstas para novembro.
CIDADES COM APLICAÇÃO DA PROVA
No estado de São Paulo
Americana, Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Campinas, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Jundiaí, Marília, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rosana, Santo André, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.
Cidades em outros estados
Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).
VAGAS E CURSOS POR CIDADE
Cidade - Vagas - Cursos
Araçatuba - 112 - Medicina veterinária, odontologia
Araraquara - 678 - Administração pública, ciências econômicas, ciências sociais, eng. de bioprocessos e biotecnologia, eng. química, farmácia, letras, odontologia, pedagogia, química
Assis - 309 - Ciências biológicas, eng. de bioprocessos e biotecnologia, história, letras, psicologia
Bauru - 899 - Arquitetura e urbanismo, artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, comunicação (rádio, tv e internet), design, educação física, eng. civil, eng. produção, eng. elétrica, eng. mecânica, física, jornalismo, matemática, meteorologia, pedagogia, psicologia, química, relações públicas, sistemas de informação
Botucatu - 478 - Ciências biológicas, ciências biomédicas, enfermagem, eng. agronômica, eng. de bioprocessos e biotecnologia, eng. florestal, física médica, medicina, medicina veterinária, nutrição, zootecnia
Dracena - 62 - Eng. agronômica, zootecnia
Franca - 328 - Direito, história, relações internacionais, serviço social
Guaratinguetá - 243 - Eng. civil, eng. de materiais, eng. de produção, eng. elétrica, eng. mecânica, física, matemática
Ilha Solteira - 234 - Ciências biológicas, eng. agronômica, eng. civil, eng. elétrica, eng. mecânica, física, matemática, zootecnia
Itapeva - 58 - Eng. de produção, eng. industrial (madeira)
Jaboticabal - 224 - Administração, ciências biológicas, eng. agronômica, medicina veterinária, zootecnia
Marília - 351 - Arquivologia, biblioteconomia, ciências sociais, filosofia, fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia, relações internacionais, terapia ocupacional
Ourinhos - 46 - Geografia
Presidente Prudente - 461 - Arquitetura e urbanismo, ciência da computação, educação física, eng. ambiental, eng. cartográfica e de agrimensura, estatística, física, fisioterapia, geografia, matemática, pedagogia, química
Registro - 56 - Eng. agronômica, eng. de pesca
Rio Claro - 373 - Ciências da computação, ciências biológicas, ecologia, educação física, eng. ambiental, física, geografia, geologia, matemática, pedagogia
Rosana - 50 - Eng. de energia, turismo
São João da Boa Vista - 62 - Eng. aeronáutica, eng. eletrônica e de telecomunicações
São José do Rio Preto - 344 - Ciência da computação, ciências biológicas, eng. de alimentos, física, letras, letras ? tradução, matemática, pedagogia, química
São José dos Campos - 96 - Eng. ambiental, odontologia
São Paulo - 185 - Artes cênicas, arte-teatro, artes visuais, música (bacharelado e licenciatura)
São Vicente - 64 - Ciências biológicas
Sorocaba - 64 - Eng. ambiental, eng. de controle e automação
Tupã - 90 - Administração, eng. de biossistemas
CALENDÁRIO UNESP 2026
1ª fase (Conhecimentos Gerais): 2 de novembro de 2025
Resultado da 1ª fase e convocação da 2ª: 28 de novembro de 2025
2ª fase:
- 7 de dezembro de 2025 (Ciências humanas, ciências da natureza e matemática)
- 8 de dezembro de 2025 (Linguagens e redação)
Resultado final: 30 de janeiro de 2026