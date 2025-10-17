SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest, que organiza o vestibular da USP, realiza neste domingo (19) o simulado presencial da 1ª fase da prova, com 90 questões inéditas de múltipla escolha. Todas as 10.270 vagas foram preenchidas, o que representa cerca de 9% do total de 111 mil inscritos no processo seletivo deste ano. As inscrições foram exclusivas para quem já vai participar do vestibular.

A atividade reproduz as condições reais da prova oficial e oferece aos participantes uma experiência prática antes do exame. A lista de participantes e os locais de prova estão disponíveis na área do candidato no site da Fuvest.

As provas serão aplicadas no campus da USP (Universidade de São Paulo) na Cidade Universitária, na USP Leste e em unidades do interior ?Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h, horário de início da prova.

Os enunciados e o gabarito oficial serão divulgados na segunda-feira (20), a partir do meio-dia, no site da Fuvest. O desempenho individual poderá ser consultado em 30 de outubro, na área do candidato.

Como a redação integra apenas a segunda fase do vestibular, ela não será aplicada neste simulado.

Os participantes devem levar documento de identificação (físico ou digital) e caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente. Também é permitido portar garrafa de água transparente, alimentos leves, lápis, borracha e régua.

Está proibido o uso de relógios, calculadoras, celulares, fones de ouvido, materiais impressos, canetas não esferográficas e acessórios como bonés ou óculos de sol.

Segundo o diretor-executivo da fundação, Gustavo Monaco, todas as questões foram elaboradas especialmente para o simulado e seguem o novo modelo aprovado em 2024, com foco maior na interdisciplinaridade.

Neste ano, a Fuvest já havia anunciado mudanças no perfil das provas. As questões terão caráter mais interdisciplinar, articulando diferentes áreas do conhecimento, como biologia e química, além de ampliar a presença de disciplinas como filosofia, sociologia, artes e educação física.

Outra novidade é o novo projeto gráfico do exame, pensado para facilitar a leitura, a organização e a concentração do candidato.

O vestibular 2026 da USP oferece 11,1 mil vagas, distribuídas entre a Fuvest, o Enem-USP e o Provão Paulista. A prova oficial da 1ª fase será aplicada em 24 de novembro.

CALENDÁRIO DA FUVEST 2026

- Escolha dos locais de prova: de 13 a 17 de outubro (prioridade por ordem de inscrição)

- Primeira fase: 23 de novembro de 2025

- Segunda fase: 14 e 15 de dezembro de 2025

- Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026