BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (17) que há 46 casos confirmados de intoxicações por metanol após consumo de bebida alcoólica no país, além de 87 em investigação. Outras 528 notificações foram descartadas.

Na atualização anterior da pasta, feita na quarta-feira (15), eram 41 os casos confirmados. Os novos dados mantêm oito mortes confirmadas, sendo seis em São Paulo e duas em Pernambuco.

Outras oito mortes seguem em investigação em São Paulo (2 registros), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Minas Gerais (1) e Paraná (1). Já foram descartadas 26 notificações de óbitos.

As informações do boletim do Ministério da Saúde são enviadas pelos estados e consolidadas pelo Cievs (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional). O órgão considera o caso confirmado quando o metanol é detectado em exames laboratoriais.

O Brasil já recebeu um lote com 2.500 ampolas de fomepizol, um antídoto para o tratamento de intoxicações por metanol. O medicamento, que não estava disponível no país, foi adquirido pelo Ministério da Saúde em meio ao aumento de casos e mortes.

O Ministério da Saúde também afirma que o SUS está abastecido de etanol farmacêutico, produto que vem sendo utilizado nos tratamentos de intoxicação. A substância bloqueia o caminho pelo qual o metanol se transforma em ácido fórmico, mas provoca embriaguez como efeito colateral. O fomepizol faz o mesmo, mas com menor risco de efeitos adversos.

Recomendação

Os órgãos de saúde recomendam evitar o consumo de bebida destilada que não saiba a procedência. O paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.

Os sintomas de intoxicação de metanol podem estar associados a dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até seis horas após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento.