SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região metropolitana de São Paulo deverá passar por uma mudança no clima no final de semana. Neste sábado (18), uma frente fria chega, provocando chuva forte em quase todo o estado. No domingo (19), a previsão indica queda de temperatura, que pode chegar a 10°C de manhã.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no sábado a temperatura máxima ainda deve atingir 28°C, enquanto a mínima ficará em torno de 17°C. Durante a manhã, são esperadas chuvas fortes com trovoadas isoladas. À tarde, a chuva contínua em pancadas, também com trovoadas isoladas.

Diante disso, o Inmet emitiu um alerta laranja, que indica perigo de tempestade em quase todo o estado até a meia-noite deste sábado. Apenas o extremo norte do estado não deve ser atingido.

A previsão aponta para chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia e ventos que podem ultrapassar 100 km/h. Com esse cenário, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para o domingo, a previsão é de baixas temperaturas. O Inmet indica máxima de 18°C, podendo a mínima atingir 10°C, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura e a Climatempo indicam temperaturas semelhantes. Ambos apontam mínima de 12°C, com a máxima variando entre 16°C e 17°C. As duas agências também preveem possibilidade de chuva.

Nesta sexta (17), o Inmet registrou a mínima de 17,6°C entre 5h e 6h da manhã e a máxima de 34,5°C às 16h, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

A Defesa Civil emitiu um comunicado nesta sexta-feira (17) alertando para a possibilidade de tempestades até domingo, com chuvas de intensidade moderada a forte, queda de raios, rajadas de vento e chance de granizo isolado em várias regiões de São Paulo.

Previsão para sábado nas demais regiões do estado:

Municípios Temperatura mínima Temperatura máxima

Baixada Santista 15°C 26°C

Vale do Ribeira 16°C 26°C

Litoral norte 14°C 27°C

Serra da Mantiqueira 11°C 24°C

Vale do Paraíba 13°C 29°C

Campinas 15°C 29°C

Sorocaba 15°C 27°C

Presidente Prudente 17°C 32°C

Marília 15°C 33°C

Bauru 16°C 32°C

Araraquara 16°C 32°C

Araçatuba 17°C 35°C

São José do Rio Preto 17°C 32°C

Franca 16°C 33°C

Ribeirão Preto 17°C 32°C

Barretos 17°C 33°C