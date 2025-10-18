SÃO PAULO, SP, E RIBEIRÃO PRETO,SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus de turismo que voltava de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, para Brumado, na Bahia, tombou na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, na Serra dos Ventos, em Pernambuco, na noite desta sexta-feira (17). O acidente deixou mortos e feridos --os números oficiais ainda não foram divulgados.

Os passageiros haviam saído da cidade baiana para fazer compras em Santa Cruz do Capibaribe, município que é polo de confecções. Ao menos 30 pessoas estavam no veículo.

Em entrevista ao site Comando Policial, o motorista do ônibus, Divanir Rodrigues, que sofreu ferimentos leves na mão direita, disse que o veículo perdeu o freio.

"Nunca passei por isso. É muita tristeza. Eu vou abandonar o serviço", afirmou.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse lamentar o acidente e ofereceu apoio ao governo de Pernambuco para o socorro às vítimas.

"Recebi com tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BR-423, entre Paranatama e Saboá, no Agreste de Pernambuco", escreveu, em publicação nas redes sociais. "Neste momento de dor, expresso minha solidariedade às famílias das vítimas e a todos os feridos".

Ele disse que mobilizou bombeiros, polícia e Secretaria da Saúde para os trabalhos de socorro e identificação das vítimas.

Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco, também acompanha a situação. Segundo ela, equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para atender todos que precisarem de socorro.

Além dos bombeiros, agentes da Polícia Rodoviária Federal, policiais militares e civis e várias ambulâncias foram para o local do acidente e prestam atendimento às vítimas.