SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde realiza neste sábado (18), em parceria com estados e municípios, o Dia D nacional de multivacinação para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação integra a Campanha Nacional de Multivacinação e tem como tema: "vacinar é cuidar de quem você ama -- Vacinar é a nossa força".

Estarão disponíveis mais de 15 vacinas, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Para atualizar a caderneta, pais e responsáveis devem levar as crianças e adolescentes a uma UBS (unidade básica de saúde). Ao todo, 22 milhões de doses foram distribuídas.

Durante a mobilização, mais de 30 mil salas de vacinação estarão abertas em todo o país para atender a população. A vacinação é gratuita.

Segundo o Ministério da Saúde, os pais podem acompanhar a situação vacinal das crianças e adolescentes pelo aplicativo Meu SUS Digital, que disponibiliza alertas sobre próximas doses, lembretes e atualizações em tempo real. O sistema também permite verificar quais vacinas já foram aplicadas e quais ainda estão pendentes.

Aação é voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Durante o Dia D e ao longo da campanha, que vai até 31 de outubro, estarão disponíveis as vacinas:

BCG Hepatite B Penta (DTP/Hib/HB)

Poliomielite inativada

Rotavírus Pneumocócica 10-valente (conjugada)

Meningocócica C (conjugada)

Meningocócica ACWY (conjugada)

influenza Covid-19

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Varicela DTP

Hepatite A

No início de outubro, durante o lançamento da campanha para vacinação de crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde afirmou que reforçará a vacinação contra o sarampo, diante da escalada de casos na América do Norte. "Além disso, haverá resgate de não vacinados contra o HPV na faixa etária de 15 a 19 anos", afirma a pasta.

Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, a pasta recomenda a intensificação da vacinação contra a febre amarela.

A pasta afirma que destinou R$ 7,7 bilhões para a compra de vacinas em 2025. São mais de 50 imunobiológicos, soros e outros produtos ofertados em 36 mil salas de vacinação.