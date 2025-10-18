A programação gratuita vai das 11h às 21h e conta com diversas apresentações de danças indianas, além da Cerimônia das Luzes, em que os participantes são convidados a criar desenhos coloridos no chão, a fim de receber a presença de deusas do hindu. Outro destaque são as performances de cantores e DJs, que exploram a música contemporânea da Índia. As atrações podem ser checadas na rede social do evento.

As barracas de rua, com pratos típicos, são uma das principais atrações do evento. Os destaques vão para as Samosas pastéis fritos com massa fina e recheada com mistura picante de batata, ervilhas e especiarias, mas que também podem conter frango ou peixe. Outra atração é o butter chicken, um curry com pedaços de frango e temperos, como a pimenta caiena, conhecida pela cor avermelhada.

A comida indiana recebe uma má reputação na internet, principalmente por vídeos que a descreve como suja, comenta o organizador do evento, Guilherme Caetano. Porém, muitos pratos estão associados à prática do ayurveda, um sistema medicinal com mais de 3 mil anos, que busca o equilíbrio da saúde do corpo.

É uma culinária bem diferente da nossa. Ela sofre um preconceito por parecer falta de higiene, mas, como explicou um vice-presidente da Associação Indiana, tem a questão do ayurveda, de você se nutrir energeticamente com os temperos. Então é uma culinária muito limpa, aponta Guilherme.