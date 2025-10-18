SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Barroso vota pela descriminalização do aborto, Nobel da Paz diz que Lula precisa aconselhar Maduro a ir embora e outras notícias para começar este sábado (18).

ABORTO

Barroso vota pela descriminalização do aborto até 12ª semana de gestação; Gilmar suspende julgamento. Placar tem dois votos favoráveis; apenas magistrado e Rosa Weber já registraram posição. Até o início da noite desta sexta, havia incerteza sobre se voto aconteceria; Barroso se aposenta neste sábado.

ENFERMAGEM

Barroso decide que enfermeiros podem auxiliar aborto legal. Ministro deu decisão liminar na véspera de aposentadoria; cinco colegas já divergiram. Pouco depois, Barroso também votou pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.

VENEZUELA

Lula precisa dizer a Maduro que é hora de ir embora, diz Nobel da Paz. Na clandestinidade, María Corina Machado afirma que Trump é o líder que mais entende urgência de derrubar a ditadura. Opositora defende ações dos EUA no mar do Caribe e diz que quem começou guerra foi líder do regime chavista.

AMÉRICA LATINA

Em encontro presencial, Lula deve alertar Trump que ação militar dos EUA na Venezuela pode desestabilizar a região. Segundo um alto funcionário do governo brasileiro, presidente pretende advertir que intervenção fortaleceria narcotráfico. Planalto gostaria que conversa ocorresse na Malásia na semana que vem, mas reunião ainda não foi confirmada.

GUERRA DA UCRÂNIA

Zelenski fala em bom momento para fim da Guerra da Ucrânia no 3º encontro com Trump na Casa Branca. Ucraniano visita homólogo americano em Washington e o parabeniza por cessar-fogo na Faixa de Gaza. Líderes discutem envio de mísseis e, a portas fechadas, delegação mostra mapa com alvos da Rússia em potencial.

ESTADOS UNIDOS

Trump perdoa ex-deputado filho de brasileiros George Santos, que deixa a cadeia. Presidente americano chama parlamentar condenado por fraude de 'um pouco rebelde' e deseja a ele 'uma ótima vida'. Filho de brasileiros expulso do Congresso cumpria pena de sete anos de prisão e afirmava sofrer maus-tratos.

ECONOMIA

Congresso resiste em ampliar taxação de bets e trava alternativa à MP do aumento de impostos. Governo Lula defende resgatar proposta que eleva cobrança sobre casa de apostas, mas há obstáculos. Sem novas medidas, Orçamento de 2026 sofrerá cortes, inclusive sobre emendas parlamentares.

TRABALHO

Número de trabalhadores de app cresce 25% no Brasil em dois anos; carga horária maior eleva renda. Grupo chega a 1,7 milhão de pessoas em 2024, diz IBGE. Parcela que contribui para previdência é de apenas 35,9%.

EXTERIOR

Envolvido em escândalos, príncipe Andrew renuncia a título real no Reino Unido. Irmão de Charles 3º é acusado de ter se beneficiado de rede de exploração sexual criada por Jeffrey Epstein. 'Acusações contra mim desviam a atenção do trabalho de Sua Majestade e da Família Real', afirma príncipe.

COTIDIANO

Ataque a tiros deixa dois moradores de rua mortos e um ferido no RJ. Homens foram baleados quando dormiam sob a marquise do metrô Irajá, nesta sexta (17). Polícia apura se disputa entre facções pode ter motivado o crime.

SAÚDE

Homem descobre câncer metastático após transplante de fígado. Sistema Nacional de Transplantes diz que o doador era saudável, mas que investiga o caso. Exame de DNA mostrou que células cancerígenas não pertenciam ao paciente; médicos dizem que caso é raro, mas possível.

CELEBRIDADES

Patrícia Poeta chora ao vivo e cita problema pessoal com filho: 'Está sendo difícil'. Felipe Poeta trata de uma infecção há dois meses. Apresentadora recebeu homenagens no Encontro pelos 25 anos de carreira.

NOVELA

Festa de 'Vale Tudo' tem climão com autora e elenco minimizando críticas. Atores e direção tentaram manter em sigilo o encontro no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Pitanga minimiza críticas, Malu Galli brinca sobre o assassino e Nero fala sobre o final polêmico.

VALE TUDO

Marco Aurélio tentou matar Odete Roitman em 'Vale Tudo', mas ela sobreviveu. Episódio final foi exibido nesta sexta e encerrou mistério. Leila foi assassina da novela original ao atirar por acidente.

INTOXICAÇÃO

Bar nos Jardins que registrou caso de intoxicação por metanol reabre sem venda de destilados. Bar Ministrão tem movimento discreto e consumidores bebendo apenas cervejas. Segundo governo paulista, 15 bares permanecem interditados por causa da crise de bebidas adulteradas.