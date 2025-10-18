Para não ter seu modo de viver indevidamente apropriado ou deturpado, os paiter suruí, que têm aldeias no Mato Grosso e em Rondônia, se organizaram para mostrar um pouco de quem são. As fotografias foram produzidas e guardadas desde a década de 1970, quando os paiter tiveram os primeiros contatos com a câmera fotográfica, por meio de missionários.

Algumas imagens podem surpreender parte dos visitantes da mostra por serem associadas a pessoas não indígenas. Há fotos posadas e com a pessoa fotografada vestindo peças acetinadas, de veludo ou cetim. Ou retratos de festas de aniversário de criança, com doces, refrigerantes e salgadinhos, além de festas de casamento com noivos de terno e vestido branco e véu.

O fotógrafo Ubiratan Gamalodtaba Suruí conta que a maioria das fotos é de sua família e o processo de coletá-las foi bastante longo. Segundo ele, os paiter decidiram não dar destaque a fotos específicas, pois todas as imagens são consideradas importantes.

Toda fotografia tem uma história e, se a gente tirar uma da parede é a mesma coisa que tirar a história daquela pessoa. Como a gente vai recontar a história dos paiter suruí tirando a história daquela pessoa? A gente vai manter, como muitos historiadores vão contar, narrar a partir do seu ponto de vista", detalha.

A exposição também traz fotos de lideranças políticas do povo paiter suruí reunidas com autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de pessoas em fotos que parecem selfies, com óculos escuros.

Em uma das fotos em preto e branco, é possível ver uma das intervenções que os paiter suruí fizeram, colorindo com canetinha hidrocor objetos que aparecem nas fotos. O gesto não parece tão inusitado quando se pensa na colorização pela qual passam fotos antigas monocromáticas.

"É o início de um projeto, não é o acervo final. É apenas o acervo de cinco ou seis aldeias que a gente conseguiu visitar e de quem conseguiu catalogar para a exposição. A gente vai dar continuidade até abranger todas as aldeias, que são aproximadamente 40. A gente quer envolver todo mundo, porque é uma forma de recontar nossa história", diz Ubiratan.

Segundo o fotógrafo, na hora de reunir o material os próprios fotografados descreveram as imagens em que aparecem, sem intermediários. Nem mesmo ele interferiu nas narrações. Por isso, muitos textos estão na primeira pessoa.