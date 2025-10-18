RIBEIRÃO PRETO, SP, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente com um ônibus fretado no agreste pernambucano deixou ao menos 16 mortos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, na noite desta sexta-feira (17). O veículo voltava de Santa Cruz do Capibaribe para Brumado, na Bahia, quando tombou na BR-423.

O acidente ocorreu no quilômetro 126,9 da rodovia, entre os municípios de Paranatama e Saloá, na Serra dos Ventos, às 19h45 desta sexta. Os passageiros haviam saído da cidade baiana para fazer compras em Santa Cruz do Capibaribe, município que é um polo de confecções. Ao menos 34 pessoas estavam no veículo, segundo a PRF.

De acordo com a PRF, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, entrou na contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, conseguiu retornar para o sentido correto da rodovia, mas bateu em um barranco de areia e tombou. "As causas do sinistro estão sendo apuradas", afirma a polícia.

Entre os mortos no local do acidente, 11 são mulheres e 4 homens. A 16ª vítima, que chegou a ser socorrida, não teve o gênero divulgado. O acidente ainda deixou pelo menos 18 feridos ?total de pessoas que deram entrada no HRDM (Hospital Regional Dom Moura), em Garanhuns.

Segundo o hospital, sete pacientes estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), seis permanecem em observação e cinco receberam alta médica. Dos sete na UTI, dois estão em estado grave, informou o HRDM.

Conforme a polícia, alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que na avaliação da PRF indica que eles poderiam estar sem o cinto de segurança.

O acidente provocou a interdição total da rodovia até as 4h deste sábado, para os trabalhos do IML (Instituto Médico Legal), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Instituto de Criminalística, Corpo de Bombeiros, e polícias Rodoviária Federal e Militar. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O motorista do ônibus sofreu ferimentos leves na mão direita. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, diz a polícia em nota.

Em entrevista ao site Comando Policial, o motorista do ônibus, Divanir Rodrigues, disse que o veículo perdeu o freio.

"Nunca passei por isso. É muita tristeza. Eu vou abandonar o serviço", afirmou.

Ele foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns para prestar depoimento.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse lamentar o acidente e ofereceu apoio ao governo de Pernambuco para o socorro às vítimas.

"Recebi com tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BR-423, entre Paranatama e Saboá, no Agreste de Pernambuco", escreveu, em publicação nas redes sociais. "Neste momento de dor, expresso minha solidariedade às famílias das vítimas e a todos os feridos".

Ele disse que mobilizou bombeiros, polícia e Secretaria da Saúde para os trabalhos de socorro e identificação das vítimas.

Já a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou ainda na noite de sexta acompanhar a situação e que as equipes trabalhavam para atender todos que precisarem de socorro.

Santa Cruz do Capibaribe, para onde as vítimas tinham viajado, é o principal ponto para escoamento e vendas de confecções de Pernambuco. O Moda Center, cujas feiras de comercialização ocorrem às sextas-feiras, tem mais de 10 mil pontos comerciais, entre lojas e boxes, e chega a receber mais de 150 mil clientes por semana em períodos de pico.