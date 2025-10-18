O ministro reforçou que há um problema sério de sarampo no mundo, sendo a maior parte dos casos na América do Norte. Há sempre o risco de trazer casos importados para o Brasil, reforçou o ministro.

Lembro aos pais de hoje que eles só não tiveram paralisia infantil, só não tiveram doenças graves como meningite e como o próprio sarampo porque, um dia, seus pais foram vacinar você numa unidade de saúde. Às vezes, em situação muito mais difícil porque só tinha vacina uma vez por mês ou só em dia de campanha.

Segundo Padilha, o ministério realiza busca ativa entre profissionais de turismo, de portos e aeroportos e motoristas de taxi, que têm muito contato com visitantes estrangeiros, para atualizar a vacinação contra o sarampo no país.

Mas a campanha está aberta para todo mundo. Até 59 anos de idade, quem não tiver duas doses confirmadas contra o sarampo, aproveite para tomar a vacina.

Febre amarela

Por fim, o ministro fez um alerta para moradores dos estados de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Paraná, onde estão sendo reforçadas ações de vacinação contra a febre amarela.

É muito importante as pessoas checarem e atualizarem a vacina contra a febre amarela. Hoje, é uma dose apenas, não precisa mais ficar repetindo a dose [a cada 10 anos]. Quem não tiver vacina contra a febre amarela nesses estados, mesmo adultos até 59 anos, a gente está recomendando, concluiu.

Relatos

Francisco Valtenor Araújo, 47 anos, é psiquiatra e compareceu ao ponto de vacinação do Riacho Fundo 2, a cerca de 30 quilômetros da capital federal, para atualizar sua própria caderneta de vacinação. Tomou, ao todo, três doses: contra a febre amarela, contra a hepatite e a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

É muito gratificante ver ações como essa, disse, ao se referir ao Dia D de mobilização.

A última dose que eu havia tomado foi a da gripe. Agora, meu cartão de vacinas está atualizado, comemorou.