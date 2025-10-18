RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante nesta sexta-feira (17) um homem sob suspeita de ferir a companheira com uma motosserra, no bairro Moreninha, em Campo Grande.

A mulher foi socorrida pelo próprio suspeito a uma unidade de saúde. Funcionários acionaram a Polícia Militar e a equipe da Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher). A vítima afirmou que foi agredida durante discussão e que ele usou uma motosserra ligada para atingi-la.

Ela permanece internada na Santa Casa de Campo Grande.

Segundo nota da polícia, ela teve "corte profundo e extenso que dilacerou parte de sua coxa esquerda". A filha do casal, que é menor de idade, estava na residência, mas não presenciou o ataque.

O nome do suspeito não foi revelado e a reportagem não conseguiu identificar a defesa. Em interrogatório na polícia, o homem teria alegado que a mulher lhe agrediu com um soco enquanto ele operava uma máquina de cortar lenha.

Os policiais prenderam o suspeito em casa. No local havia manchas e gotas de sangue, além da motosserra, que foi apreendida para perícia. Os pais e os primos do homem estavam no local e serão ouvidos em depoimento.

A Polícia Civil afirmou em nota que, "diante dos elementos colhidos, a autoridade policial entendeu não haver, no momento, indícios suficientes para caracterizar a tentativa de feminicídio". Ele foi preso em flagrante por suspeita de lesão corporal gravíssima.