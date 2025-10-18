SÃO PAULO, SP 9FOLHAPRESS) - Um helicóptero da FAB (Força Aérea Brasileira) precisou fazer um pouso de emergência na manhã deste sábado (18) na Praia de Genipabu, no município de Extremoz, litoral do Rio Grande do Norte, e chamou a atenção de curiosos que estavam na areia .

A aeronave, um helicóptero H-36, do 1º/8º GAV (Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação), sediado na Base Aérea de Natal, teria sofrido uma pane, informação que não foi confirmada. Não houve feridos.

Segundo o Comprep (Comando de Preparo), da FAB, o pouso foi realizado por precaução.

"A aeronave realizava uma missão de rotina, quando foi necessário o pouso em área não pavimentada, seguindo todos os protocolos de segurança". diz a Aeronáutica, em nota.

De nacionalidade brasileira e fabricado pela Helibrás, o H36 Caracal é considerado um helicóptero versátil, muito usado para missões de salvamento e resgate. Ele pode, entre outros, transportar até 11 macas na configuração médica ou 28 militares.

De acordo com a FAB, o helicóptero está equipado com conjunto de câmeras que permite à tripulação observar (e gravar, se necessário) qualquer alvo em ambiente com ou sem luz.

As câmeras possibilitam visualização em infravermelho, ou seja, captam calor liberado por pessoas ou objetos, permitindo operações complexas.

"Isso possibilita, por exemplo, localizar uma vítima boiando em alto-mar a quilômetros de distância, devido à diferença de temperatura entre a água e o corpo, ou, até mesmo, atuar no controle de fronteiras", diz a Aeronáutica.