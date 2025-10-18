SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vendaval que atingiu cidades do interior de São Paulo neste sábado (18) derrubou a cobertura das arquibancadas e da quadra de um clube de beach tênis, durante a disputa de um torneio internacional em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo).

Segundo a Defesa Civil paulista, sete pessoas precisaram ser socorridas, sendo uma em estado grave, com trauma crânio encefálico.

Conforme o órgão estadual, a chuva acompanhada de vendaval fez a tenda desabar. Um vídeo gravado por celular mostrou quando a estrutura veio abaixo. O clube fica na rua Padre Modesto Nones, bairro Jardim São José.

Bombeiros foram chamados para socorrer as vítimas. "Todos os pacientes estão sendo cuidados no Hospital Unimed", diz em nota a Arena Beach Ribeirão. "O Sand Series Ribeirão Preto deseja uma pronta recuperação aos feridos e está oferecendo todo apoio aos que estavam presentes no local."

A passagem de uma frente fria pelo litoral do São Paulo mudou o tempo em São Paulo entre esta sexta-feira (17) e sábado.

Havia potencial para formação de alagamentos e queda de árvores, afirmam os meteorologistas do órgão municipal.

Em Santos, por exemplo, de acordo com a Defesa Civil estadual, foi registrado um incidente na avenida Vereador Alfredo das Neves, bairro Alemoa, envolvendo um galpão de uma empresa que encontra-se em processo de demolição.

Uma viga de concreto se desprendeu, vindo a atingir um muro de arrimo e um trailer de lanches localizado nas proximidades. Três vítimas com ferimentos leves foram socorridas.

Equipes da Defesa Civil de Santos estiveram no local, que permanece isolado até a realização da perícia.

Em Sertãozinho, uma árvore caiu em cima de um muro e de um carro.

A Marinha emitiu na tarde desta sexta um alertou para a formação de ondas de até 3 metros de altura entre Cananéia, no litoral sul paulista, e Macaé (RJ), da noite deste sábado à de segunda-feira (20), também por causa da frente fria.

Na quinta (16), a Marinha há havia emitido alerta com previsão de ventos fortes entre as faixas litorâneas de Florianópolis e Arraial do Cabo (RJ).

Entre a tarde de sábado e a manhã de domingo, as rajadas podem chegar a 75 km/h.

A capital paulista registrou chuva na tarde deste sábado, mas o município não chegou a entrar em estado de atenção.

No domingo ainda chove na cidade de São Paulo, mas com menor intensidade, e a temperatura deve cair. A máxima tende a não passar de 17°C.