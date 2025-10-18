RIBEIRÃO PRETO, SP, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente com um ônibus fretado no agreste pernambucano deixou ao menos 17 mortos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, na noite desta sexta-feira (17). Outras 17 pessoas ficaram feridas. O veículo voltava de Santa Cruz do Capibaribe para Brumado, na Bahia, quando tombou na BR-423.

O acidente ocorreu no quilômetro 126,9 da rodovia, entre os municípios de Paranatama e Saloá, na Serra dos Ventos, às 19h45 desta sexta. Os passageiros haviam saído da cidade baiana para fazer compras em Santa Cruz do Capibaribe, município que é um polo de confecções. Ao menos 33 pessoas estavam no veículo, segundo a PRF.

De acordo com a PRF, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, entrou na contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, conseguiu retornar para o sentido correto da rodovia, mas bateu em um barranco de areia e tombou. "As causas do sinistro estão sendo apuradas", afirma a polícia.

Entre os mortos no local do acidente, 11 são mulheres e 4 homens. Outras 19 pessoas ficaram feridas e inicialmente foram encaminhadas ao hospital municipal de Saloá, onde o óbito de mais um passageiro foi confirmado, segundo a Secretaria da Saúde.

Devido à complexidade das lesões, todos os 18 pacientes foram levados de lá para o HRDM (Hospital Regional Dom Moura), em Garanhuns, onde mais uma morte foi confirmada. O gênero das duas vítimas que morreram nos hospitais não foi divulgado.

Os corpos das 15 vítimas que morreram ainda no local do acidente foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Caruaru (9) e Recife (6). Dez corpos foram identificados pelos documentos encontrados, diz o governo estadual.

Foram encontradas três relações de passageiros no ônibus, segundo o governo pernambucano, e nenhuma delas tinha o total correto de viajantes ?o número seria de 40, mais que o relatado nas listas, porém dentro da capacidade do ônibus (50 lugares).

Segundo o HRDM, sete pacientes estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), seis permanecem em observação e os demais receberam alta médica. Dos sete na UTI, dois estão em estado grave, informou o hospital.

Embora o destino do ônibus seja a baiana Brumado, as vítimas eram de municípios da região e, também, de Minas Gerais.

Conforme a polícia, alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que na avaliação da PRF indica que eles poderiam estar sem o cinto de segurança.

O acidente provocou a interdição total da rodovia até as 4h deste sábado, para os trabalhos do IML, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Instituto de Criminalística, Corpo de Bombeiros, e polícias Rodoviária Federal e Militar. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e o objetivo é identificar as causas e circunstâncias envolvidas no acidente.

O motorista do ônibus sofreu ferimentos leves na mão direita. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, diz a polícia em nota. O ônibus foi encaminhado ao pátio da PRF em Garanhuns.

Em entrevista ao site Comando Policial, o motorista do ônibus, Divanir Rodrigues, disse que o veículo perdeu o freio.

"Nunca passei por isso. É muita tristeza. Eu vou abandonar o serviço", afirmou.

Ele foi encaminhado para atendimento em uma unidade de saúde e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns para prestar depoimento.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nas redes sociais, que "com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco".

"Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor", disse.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), também disse lamentar o acidente e ofereceu apoio ao governo de Pernambuco para o socorro às vítimas.

"Recebi com tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BR-423, entre Paranatama e Saboá, no Agreste de Pernambuco", escreveu, em publicação nas redes sociais. "Neste momento de dor, expresso minha solidariedade às famílias das vítimas e a todos os feridos".

Ele disse que mobilizou bombeiros, polícia e Secretaria da Saúde para os trabalhos de socorro e identificação das vítimas.

Já a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou ainda na noite de sexta acompanhar a situação e que as equipes trabalhavam para atender todos que precisarem de socorro.

Santa Cruz do Capibaribe, para onde as vítimas tinham viajado, é o principal ponto para escoamento e vendas de confecções de Pernambuco. O Moda Center, cujas feiras de comercialização ocorrem às sextas-feiras, tem mais de 10 mil pontos comerciais, entre lojas e boxes, e chega a receber mais de 150 mil clientes por semana em períodos de pico.

Os bagageiros do ônibus estavam lotados de mercadorias adquiridas pelos passageiros.